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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Абрамова Юлія |

Солистка группы KAZKA после признания Melovin заявила о своей квирности

Солистка группы KAZKA после признания Melovin заявила о своей квирности

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая сделала откровенное признание: исполнительница считает себя квир- человеком, который не соответствует традиционной сексуальной и гендерной идентичности.

— Я отношусь к тем людям, которые поддерживают прайды и все меньшинства и квир-людей. Я сама себя считаю квир. Вообще, квир-люди — люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому, это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь и за которую надо стоять и драться, — сообщила звезда Екатерине Осадчей.

Певица также прокомментировала каминг-аут Melovin. С Костей Бочаровым звезда давно дружит, поэтому о его ориентации знала гораздо раньше, чем певец объявил публике.

— Конечно, я знала об этом, его бисексуальности, знала, что он сделает такой шаг. Я помню, он думал, как это сделать. И именно без слов, как мы все видели. Я знаю, что многие люди всю жизнь не могут рассказать родителям, никому. Melovin — очень смелый человек. Или более таких смелых людей, тем быстрее мы покажем, что это нормально, — рассказала Зарицкая.

Певица добавила, что признаваться в нетрадиционной ориентации — дело каждого, впрочем, она за то, чтобы звезды были искренними со своими фанатами.

Фото: Instagram/KAZKA 

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