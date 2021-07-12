Даша Квиткова рассказала о последних днях беременности

Блогер Дарья Квиткова, которая пребывает на последних днях беременности, поделилась с поклонниками подробностями о своем состоянии.

По словам девушки, ей крайне тяжело передвигаться, так как болит все тело. Она уточнила даже, что хочет скорее родить, чтобы стало легче физически.

— Чувствую себя нормально, но тяжело *** (очень). Я хочу поскорее уже родить, чтобы физически стало легче. Болит поясница, да и все тело. Тяжело встать с постели, подниматься по лестнице, а в принципе передвигаться. Сынок у нас крупный, поэтому мой хребет немного в шоке, — поделилась Квиткова.

Звездная пара Никита Добрынин и Даша Квиткова объявила о беременности 20 января.

На своей странице в Instagram Даша опубликовала трогательное фото с отдыха на Мальдивах, на котором Никита целует ее беременный животик. Тогда девушка отметила, что она находится на четвертом месяце беременности, то есть все это время они скрывали радостную новость от широкой аудитории.

Фото: Даша Квиткова