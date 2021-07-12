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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Софія Зінов'єва |

Бритни Спирс планирует нанять нового адвоката, чтобы избавиться от опекунства отца

Бритни Спирс

Американская певица Бритни Спирс обратилась за юридическими услугами в фирму Greenberg Traurig LLP.

По данным TMZ, Спирс ищет нового адвоката, который будет помогать ей в деле об опекунстве против ее отца. Суперзвезда планирует нанять бывшего федерального прокурора и адвоката многих известных личностей — Мэтью Розенгарта.

Сообщается, что компания также рассматривает возможность сотрудничества с Бритни Спирс.

Среди клиентов Мэтью Розенгарта много лет были Стивен Спилберг, Шон Пенн, Бен и Кейси Аффлек, Эдди Веддер, Майкл Манн и звезда НБА Джимми Батлер.

Предыдущий адвокат певицы подал в отставку 6 июля. Самуэль Ингэм представлял интересы Спирс 13 лет.

Увольнение Ингэм связано с тем, что певица заявила в суде о том, что не знала о возможности прекратить опекунство, так как адвокат об этом никогда ей не говорил.

Дело об опекунстве

39-летняя певица Бритни Спирс находится под опекунством отца с 2008 года и не может распоряжаться своими финансами и личной жизнью так, как захочет.

В июне 2021 года  звезда выступила с речью в суде, где заявила, что принудительно находится под опекой и страдает от этого.

По словам Спирс, ее заставляют принимать вредное лечение, не позволяют снова забеременеть и принуждают постоянно работать.

Подробнее об опекунстве Бритни Спирс, читайте на Фактах ICTV.

Источник: TMZ

Фото: Depositphotos

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