Американская певица Билли Айлиш поделилась серией откровенных селфи, на которых продемонстрировала свою пышную грудь.

На фото Билли Айлиш позирует в полупрозрачной расстегнутой рубашке и ярком корсете, под которым можно увидеть бюстгальтер бежевого цвета. Свой образ исполнительница дополнила различными аксессуарами — кольцами, браслетами, колье и серьгами.

— Да, я знаю, — лаконично подписала снимки звезда.

За шесть часов довольно откровенные фото, как для Билли Айлиш, собрали более 6 млн. лайков и 66 тыс. комментариев.

Поклонники Билли разделились на два лагеря — кто-то пришел в восторг, а кто-то раскритиковал звезду, обвинив в том, что она уже не та.

Я хочу старую Билли.

Самая красивая девушка на планете.

Мы любили старую Билли и все скучаем по прежнему стилю. Этот тоже хорош, но того не хватает.

Одежда оверсайз — это Билли, а не то, что на тебе.

Ребята, она счастлива такой, какой есть. Это все, что должно иметь значение. Билли всего 19 лет, — пишут пользователи сети.

Ранее Билли Айлиш рассказала, чем ей мешала популярность и почему у нее появлялись суицидальные мысли. Певица призналась, что ее везде поджидают папарацци и не всегда адекватные поклонники. Также она не была готова к тому, что станет знаменитостью.

Ко всему прочему, недавно Билли Айлиш сфотографировали во время прогулки — звезда была одета в облегающей майке и шортах. После поклонники начали активно обговаривать повседневный образ Билли, а также раскритиковали ее фигуру.

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Фото: Билли Айлиш