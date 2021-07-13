Актер, продюсер, режиссер Джеки Чан заявил, что хочет вступить в Коммунистическую партию Китая.

67-летний Джеки Чан объявил о намерении стать партийцем на мероприятии, организованном государственной Китайской ассоциацией кино, которое было посвящено обсуждению речи Си Цзиньпина по случаю столетия КПК.

— Я вижу величие партии, которая выполняет все свои обещания, — заявил актер.

Джеки Чан — выходец из Гонконга, который до 1997 года находился под властью Великобритании.

Родители актера были беженцами из Китая.

В молодости Чан не одобрял политику Пекина — в частности, в 1989 году он участвовал в концерте в поддержку протестов на площади Тяньаньмэнь.

Однако после возвращения Гонконга в состав КНР Джеки Чан стал последовательно выступать на стороне официальной власти. Актер критиковал Гонконг и Тайвань за то, что их политические модели предусматривают слишком много свободы.

— Я начинаю думать, что китайцев нужно контролировать, иначе они будут делать только то, что хотят, — заявлял актер в 2009 году.

В 2013 году Джеки Чан стал членом Народного политического консультативного совета Китая — совещательного органа при КПК, в который обычно входят известные и богатые жители страны, лояльные власти, если они не являются членами партии.

Источник: Global Times