Состояние российской певицы МакSим ухудшилось. Артистка уже почти месяц пребывает в коме.
Одно из российских изданий опубликовало комментарий подруги МакSим, которая сообщила, что состояние артистки ухудшилось.
— Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО. Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис, – рассказала подруга МакSим.
Однако официальные представители МакSим пока не комментировали эту ситуацию.
Что известно о состоянии МакSим
в июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.
Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.
Фото: МакSим
Источник: КП