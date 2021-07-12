Состояние российской певицы МакSим ухудшилось. Артистка уже почти месяц пребывает в коме.

Одно из российских изданий опубликовало комментарий подруги МакSим, которая сообщила, что состояние артистки ухудшилось.

— Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО. Врачи сделали Марине свежее КТ и анализ крови, обследование показало, что в ее легких сильнейший гнойно-воспалительный процесс. Судя по всему, начался сепсис, – рассказала подруга МакSим.

Однако официальные представители МакSим пока не комментировали эту ситуацию.

Что известно о состоянии МакSим

в июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.

Фото: МакSим

Источник: КП