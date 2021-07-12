Почитайте, что такое квир. Солистка группы KAZKA опровергла заявление о каминг-ауте

Солистка популярной группы KAZKA Александра Зарецкая поддержала Melovin, который во время Atlas Weekend, признался, что он бисексуал. В одном из интервью Александра подчеркнула, что положительно относится к ЛГБТ-сообществу. Она добавила, что считает себя квиром. Однако ее слова неправильно трактовали, а заявление восприняли как каминг-аут.

— Я сама себя считаю квир. Вообще, квир-люди — люди, которые немного нестандартные во всех объемах нашей культуры. Поэтому это такая хрупкая часть нашего общества, которую надо беречь, и за которую надо стоять и драться, если надо, — отметила солистка KAZKA.

Впоследствии в Instagram она заявила, что это не каминг-аут, а людям лучше ознакомиться с тем, что такое квир.

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— Народ, какой еще каминг-аут, вы серьезно? Внимательно почитайте, что такое квир. И не приплетайте мне то, что я не говорила, — написала певица.

Подробно комментировать ситуацию с заявлением о принадлежности к квир-сообществу представители певицы отказались.

Термин квир используют для обозначения ЛГБТК+, то есть людей, которые не являются гетеросексуальными или цисгендерными. Также термин используют люди, которые решительно отвергают традиционные гендерные идентичности и четкую сексуальную идентификацию и чувствительны к репрессивному воздействию гетеронормативной культуры.

Каминг-аут Melovin

5 июля на сцене Atlas Weekend 2021 Melovin совершил каминг-аут, поцеловав сначала девушку, а потом парня. После певец поднял флаг ЛГБТ-сообщества.

Исполнитель сказал, что для него не имеет значения вера или пол, ведь любить нужно человека, тело и душу.

Поцелуй Melovin с парнем не показали в эфире телеканала M1, что очень возмутило певца и его поклонников.

Как объяснил гендиректор М1 Сергей Перцев, причиной стало то, что о намерениях артиста не было известно при утверждении сценического плана концерта.