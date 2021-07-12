Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс, актриса Джейми-Линн Спирс, выпустит книгу, в которой расскажет историю своей семьи.

Над мемуарами 30-летняя Джейми Линн работала в течение года. Она хочет откровенно рассказать о своей семье и славе, которую получила в раннем возрасте.

Релиз планируется в январе 2022 года, но официальное название книги пока остается неизвестным.

— Джейми-Линн рассказывает свою неприкрашенную историю о том, как она была ребенком-звездой и стала мамой-подростком. О годах, когда она оставалась в тени, о страшной аварии с квадроциклом, угрожавшей жизни ее дочери. О важнейших составляющих ее жизни — любви и семье. Она расскажет, почему ее семья такая же, как и все остальные, — говорится в описании книги.

Расскажет ли актриса в своей книге об опеке Бритни Спирс, пока неизвестно. Но недавно Джейми-Линн поддержала старшую сестру в борьбе против отца-опекуна.

Она отметила, что всегда будет желать счастья Бритни и оставаться заботливой сестрой. Именно Джейми-Линн посоветовала певице публично выступить против Джеймса Спирс.

Напомним, 39-летняя Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года. Она не может распоряжаться своими финансами и принимать решение касательно личной жизни.

В июне 2021 года звезда выступила с речью в суде, где рассказала, что Джеймс Спирс эксплуатирует ее ради денег, запрещает беременеть и заставляет принимать лекарства, которые являются вредными для здоровья.

Но несмотря на откровенные признания, суд отказался лишить Бритни Спирс опекунства отца.