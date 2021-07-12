С 6 по 17 июля 2021 года во Франции проходит 74-й Каннский международный кинофестиваль. Мероприятие уже посетили сотни звезд, которые на красной дорожке поражали изысканными образами.

В основном, знаменитости позируют в ярких нарядах с пайетками, откровенными декольте, перьями и глубокими разрезами.

Но не все гости фестиваля пользуются услугами стилиста и ответственно относятся к своему образу.

Кто-то на красной дорожке в Каннах появился в обычном платье, а кто-то пересек границу оригинальности, показав себя не в лучшем свете.

Например, писательница Елена Ленина отличилась слишком эпатажным платьем золотого цвета и непонятной конструкцией на голове.

Модель Тейлор Хилл привлекала к себе внимание, надев прозрачное наряды от бренда Etro. А Хеа Даль’Орто, Рената Рейнсве и Ирис Бербен появились в довольно неприметных платьях, которые точно не соответствуют уровню красной дорожки.

Факты ICTV предлагают вместе выбрать наиболее неудачный наряд Каннского фестиваля 2021 с помощью голосования.

Напомним, что Каннский фестиваль 2021 проходит вживую во Дворце фестивалей. В 2020 году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

В основной программе кинофорума представлены 24 фильма. Жюри возглавляет американский режиссер и сценарист Спайк Ли.

Подробнее об условиях проведения Каннского фестиваля 2021 — читайте на Фактах ICTV.