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Валентина Чорна |

Рената Литвинова повторила образ Беллы Хадид с золотыми бронхами. Кто выглядит круче

Белла Хадід і Рената Литвинова

Российская актриса Рената Литвинова примерила платье, в котором американская модель Белла Хадид позировала на красной дорожке 74-го Каннского фестиваля.

На личной странице в Instagram Рената обнародовала фото, на котором предстала в длинном черном платье из кутюрной коллекции Schiaparelli.

Главная особенность наряда заключается в глубоком вырезе декольте. А ткань на обнаженной груди заменяет массивное украшение в виде бронхов, которое выполнено из позолоченной латуни.

Рената Литвинова

Этот образ всего неделю назад креативный директор модного дома Даниэль Розберри представил в рамках Недели высокой моды в Париже. Платье появится в продаже в январе 2022 года.

Наряд от Schiaparelli отличается изысканностью и элегантностью. Поэтому не зря, модель Белла Хадид выбрала именно это платье для красной дорожки в Каннах.

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Свой образ она дополнила босоножками на каблуках, украшениями и высоким пучком на голове.

— Эта коллекция — это воплощение мечты в реальность, — написала Белла Хадид в благодарность за образ.

белла хадід

Кому платье от бренда Schiaparelli подходит больше — Белле Хадид или Ренате Литвиновой? Голосуйте!

Напомним, что Каннский фестиваль 2021 проходит во Франции с 6 по 17 июля. В 2020 году мероприятие пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

В основной программе кинофорума представлены 24 фильма. Жюри возглавляет американский режиссер и сценарист Спайк Ли.

Подробнее о Каннском фестивале 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images, Depositphotos

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