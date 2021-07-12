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Каріна Зуєва |

Тянулась за глотками воздуха: Тина Кароль едва не отравилась угарным газом на Atlas Weekend

Тіна Кароль

Украинская певица Тина Кароль рассказала, что едва не отравилась угарным газом во время выступления на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Звезда стала хедлайнером первых двух дней мероприятия.

Тина Кароль сказала, что из-за большого количества пиротехники она оказалась в облаке угарного газа и едва могла дышать, лежа на высокой платформе.

— В первый день пиротехники было меньше, чем во второй. И мы никогда не тестировали с ней. Получилось, что я оказалась в дымке угарного газа. Тянулась за глотками воздуха. Мой мозг уже не понимал, что нужно просто встать и дышать воздухом выше. Это как оказаться в дыму при пожаре, — рассказала Тина Кароль.

5 и 6 июля на Atlas Weekend 2021 Тина Кароль устроила яркое Cyber-шоу. Передвижения на мотоцикле по сцене, голограммные изображения исполнительницы и живой королевский питон на плечах.

Больше о выступлении Тины Кароль на Atlas Weekend 2021 читайте в материале.

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Фото: Наталья Курган

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