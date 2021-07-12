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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Уничтожил мужественность: солист Maneskin предстал в бюстгальтере и чулках

Дам'яно Давід

Лидер итальянской группы Maneskin Дамиано Давид удивил поклонников снимком, на котором предстал в женском нижнем белье.

На официальной странице Instagram группы Maneskin опубликовали фото, на котором Дамиано Давид появился в женском комплекте белья, чулках и туфлях-лодочках. Музыкант позировал вместе с басистом музыкального коллектива Викторией Де Анджелис. Она в свою очередь предстала в брючном костюме.

— Я хочу быть твоей секс-игрушкой, я хочу быть твоим учителем, —  подписали снимок.

Мнения поклонников солиста группы разделились, кто-то посмеялся с увиденного, кто-то сделала комплимент Дамиану, а кто-то наотрез отказался принимать его в таком образе.

  • Дамиано, ты только что сокрушил всю токсичную мужественность, которая когда-либо существовала.
  • Дамиано выглядит лучше в нижнем белье, чем я.
  • После увиденного я уронил телефон себе на лицо.
  • Хочется верить, что такой образ ненадолго, а просто для хайпа, — пишут пользователи сети.

Вероятно, в таком образе Дамиано появится в новом клипе коллектива I Wanna Be Your Slave.

Кроме того, музыкант также примерил кожаный корсет и брюки фиолетового цвета.

22 мая в Роттердаме назвали имя победителя Евровидения 2021 — победу одержала группа Maneskin, которая представляла Италию. 

Музыкальный коллектив выступил с песней Zitti E Buoni. Выступление Maneskin на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Дамиано Давид

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