Блогер Даша Квиткова 13 июля родила своего первенца. Спустя несколько часов после родов молодая мама опубликовала первое фото своего сына.

Снимком она поделилась в Instagram.

Девушка поделилась, что мальчик появился на свет 13 июля в 9.51. Первенец Даши Квитковой и Никиты Добрынина весил 3 760 г., а его рост составил 56 см.

Видимо, на родах присутствовала и фотограф Яна Малик, которая запечатлела трогательный момент.

— Мамы, мы герои, — отметила Даша.

Также, со своей стороны, Никита Добрынин опубликовал в Instagram другую серию фотографий и отметил, что это лучший день его жизни.

— Наш малыш, наш богатырь!13 июля 2021 года – лучший день в моей жизни, — заявил Добрынин.

Роды Даши Квитковой

Утром 13 июля стало известно, что у жены украинского телеведущего Никиты Добрынина, блогера Даши Квитковой отошли воды и супруги выехали в роддом.

Потом стало известно, что Даша Квиткова родила первенца. Однако пока пара не говорит, как назвала сына.

Ранее супруги говорили, что у них есть четыре варианта имени для первенца. Пара планировала дождаться рождения сына, а потом уже выбирать имя, которое ему больше всего подойдет.