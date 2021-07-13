Жена телеведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова родила первенца.

Радостной новостью поделилась Даша в своем Instagram.

— Сегодня наши сердца родились заново, — написала блогер.

Мальчик появился на свет 13 июля в 9.51 утра. С весом 3, 7 кг и ростом 56 сантиметров.

Также новостью поделился и Добрынин, написав, что это лучший день в его жизни.

— Наш малыш, наш богатырь! 13.07.2021– лучший день в моей жизни, — сказал новоиспеченный папа.

Накануне Квиткова сообщила, что у нее отошли воды, поэтому они с мужем отправляются в роддом.

Также, 29 июня, Даша рассказывала, что у нее были тренировочные схватки.

Отношения Добрынина и Квитковой

В финале романтического реалити-шоу Холостяк 9, где Никита Добрынин был главным героем, победительницей стала Даша Квиткова.

Менее чем через год телеведущий сделал предложение своей избраннице, от которого она не смогла отказаться. Пара расписалась 20 мая 2020 года, свадьбу они сыграли 12 августа.

Стоит отметить, влюбленные говорили, что хотят троих детей и чтобы первым был мальчик.

О своей беременности Даша сообщила будучи на четвертом месяце — в январе 2021 года.

Пара призналась, что очень хотела ребенка, поэтому подошла к этому вопросу ответственно. А узнав о беременности — они плакали оба.

Добрынин и Квиткова купили загородный дом, который успели оборудовать к появлению малыша.

Фото: Даша Квиткова