Во Франции продолжается 74-й Каннский международный кинофестиваль, который начался 6 июля. Ежедневно сотни звезд посещают мероприятие, демонстрируя свои изысканные образы от известных брендов.

Одной из самых ярких знаменитостей Каннского кинофестиваля стала американская супермодель Белла Хадид. Почти каждый ее наряд вызывает ажиотаж в сети, обсуждение и восторг.

Факты ICTV собрали все образы Беллы Хадид во время Каннского кинофестиваля 2021.

Для торжественного открытия кинофестиваля модель выбрала длинное белое платье со шлейфом от бренда Jean Paul Gaultier. Свой образ Белла дополнила обувью на каблуках, массивными серьгами и объемным пучком на голове.

Однако поклонники сразу заметили, что платье звезды не новое. Поскольку в подобном наряде позировала Наоми Кэмпбелл еще в 2002 году во время Недели моды в Париже.

На следующий день Белла Хадид позировала в коктейльном платье с перьями от бренда Lanvin. В таком наряде модель посетила вечеринку ювелирного дома Chopard.

Вечерний образ звезда довершила перчатками, изящными лодочками и изумрудными украшениями от Chopard.

На светском ужине бренда Dior модель появилась в белом корсете, который подчеркивал ее стройную фигуру.

Наряд Хадид обыграла по-современному, надев штаны свободного кроя и оверсайз-жакет. А завершили образ остроносые лодочки и серебристый клатч на цепочке.

А для дневного выхода знаменитость выбрала легкое шифоновое платье от модельера John Galliano. Это идеальный наряд для жаркой погоды.

Наиболее обсуждаемым образом Беллы Хадид стал наряд из кутюрной коллекции Schiaparelli. На красной дорожке звезда появилась в черном длинном платье с глубоким вырезом декольте.

Вместо ткани на обнаженной груди дизайнер разместил массивное украшение в виде бронхов, которое выполнено из позолоченной латуни.

Элегантный образ Белла дополнила босоножками на каблуках, украшениями и высоким пучком на голове.

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Недавно российская актриса Рената Литвинова повторила образ Беллы Хадид с золотыми бронхами.

Рената обнародовала фото, на котором предстала в длинном черном платье из кутюрной коллекции Schiaparelli.

Этот образ всего неделю назад креативный директор модного дома Даниэль Розберри представил в рамках Недели высокой моды в Париже. Платье появится в продаже в январе 2022 года.