Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова заверила, что артистка продолжает бороться с болезнью, наблюдаются позитивные подвижки, несмотря на слухи.

Ведь ранее анонимная подруга МакSим рассказала журналистам, что якобы состояние певицы ухудшилось. Вплоть до того, что у нее начался сепсис.

Маргарита Соколова опубликовала пост ко дню Петра и Павла, под которым подписчики поинтересовались тем, как себя чувствует МакSим. Маргарита ответила, что пока не может раскрывать всех подробностей, так как на это нужно разрешение родственников.

— Существует врачебная тайна. И без разрешения родственников, в том числе, мы не вправе ее оглашать. Каждая информация имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения. Правда одна, она борется с болезнью, — заявила Маргарита Соколова.

Она добавила, что у певицы есть позитивные подвижки.

Что известно о состоянии МакSим

В июне 2021 года МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Ей внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Через несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели МакSим в медикаментозную кому.

Фото: МакSим