Австралийский актер и режиссер Рассел Кроу отстоял огромную очередь за вакциной от Covid-19.

Рассел опубликовал в Twitter снимок, на котором запечатлена огромная очередь из семи тысяч людей, стоящих на улице в Сиднее. Как сообщил актер, все это — желающие сделать вакцину от коронавируса.

How I spent my Sunday. Lining up with 7000 good citizens to get shot 1 of vaccine. Book yours via NSW health https://t.co/WcppFuTlFO pic.twitter.com/ZyON96npWu — Russell Crowe (@russellcrowe) July 12, 2021

— Как я провел свое воскресенье. Выстоял очередь с семью тысячами ответственных граждан, чтобы получить первую прививку, — написал Рассел.

В комментариях актер добавил, что записался на прием через интернет более шести недель назад.

Подписчики оценили поступок Кроу, засыпав его комментариями, а также оставив свое мнение о вакцинации.

Молодец, Рассел. Рад слышать то, что ты получил первую вакцину.

Вы такой же ответственный гражданин, как и другие, раз стали в очередь со всеми.

Своим примером вы сподвигните многих людей на решительный шаг, — пишут пользователи сети.