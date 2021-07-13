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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Рассел Кроу отстоял очередь из 7 тыс. человек и вакцинировался от коронавируса

Рассел Кроу

Австралийский актер и режиссер Рассел Кроу отстоял огромную очередь за вакциной от Covid-19.

Рассел опубликовал в Twitter снимок, на котором запечатлена огромная очередь из семи тысяч людей, стоящих на улице в Сиднее. Как сообщил актер, все это — желающие сделать вакцину от коронавируса.

— Как я провел свое воскресенье. Выстоял очередь с семью тысячами ответственных граждан, чтобы получить первую прививку, — написал Рассел.

В комментариях актер добавил, что записался на прием через интернет более шести недель назад.

Подписчики оценили поступок Кроу, засыпав его комментариями, а также оставив свое мнение о вакцинации.

  • Молодец, Рассел. Рад слышать то, что ты получил первую вакцину.
  • Вы такой же ответственный гражданин, как и другие, раз стали в очередь со всеми.
  • Своим примером вы сподвигните многих людей на решительный шаг, — пишут пользователи сети.
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Фото: Depositphotos

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