У жены украинского телеведущего Никиты Добрынина, блогера Даши Квитковой, отошли воды.

Супруги выехали в роддом на встречу с малышом. Об этом Квиткова сообщила на личной странице в Instagram.

— У нас очень пунктуальный мальчик. Отошли воды, мы выехали в роддом! Попытка номер два. Вдох и выдох. Мчим на самую главную встречу в нашей жизни, — трогательно написала Даша.

Квиткова добавила, что они выехали из дома еще вчера, в 23.00 ночи.

Стоит заметить, что несколько дней назад супруги уже ездили в роддом, однако схватки оказались ложными. Поэтому пара вернулась домой в 02.00 ночи.

Даша призналась, что согласно УЗИ малыш должен родиться 13 июля, то есть сегодня. Однако врач девушки установил конечный срок родов на 25 июля.

Недавно Даша Квиткова рассказала о состоянии на последних месяцах беременности. Ей крайне сложно передвигаться, потому что болит все тело.

Она отметила, что хочет быстрее родить, чтобы стало легче физически.

Фото: Даша Квиткова