60-летний российский актер Олег Меньшиков признался, что прошлой зимой он неделю находился в коме.

О проблемах со здоровьем он рассказал Youtube-каналу Света вокруг света.

По словам актера, он готовился к несложной операции, однако все обернулось совсем по другому, и ему пришлось неделю жизни провести в коме.

— Пошло не так до такой степени, что у меня падает давление, останавливается сердце, и я неделю в коме, – рассказал Меньшиков.

Врачи даже успели предупредить супруг актера Анастасию, что стоит готовиться к худшему.

Однако со временем медикам удалось стабилизировать состояние Меньшикова.

По его словам, кома не была искусственной. Однако света в конце тоннеля он не видел.

Меньшикова поделился, что он в этом состоянии летал, был на премьерах, в космосе, на каком-то корабле и на безумном спектакле с убийствами.