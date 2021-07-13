Украинская певица Настя Каменских поделилась откровенным фото, на котором предстала топлес.

Исполнительница позирует на снимке в одних трусиках нежно-розового цвета, при этом закрыв грудь руками.

— Доброе утро, — лаконично подписала снимок Настя.

Подписчики Каменских неоднозначно отреагировали на новое фото звезды — кто-то пришел в восторг от обнаженного тела, а кто-то раскритиковал певицу, заявив, что такое никому показывать нельзя.

Давно трусов не было.

Что ты позоришься.

Это нужно видеть только Потапу.

В одежде ты посимпатичнее.

Желаю без обработки и фотошопа жить реальной жизнью.

Пора в спортзал.

Фигура шикарная.

Нежная и красивая.

Анастасия как всегда в своем сексуальном репертуаре, — пишут поклонники Каменских.

Кроме того, в Instagram-stories Настя опубликовала фото из этой же серии. На нем певица показала свою другую сторону, продемонстрировав подтянутые ягодицы.

Известно, что Каменских вместе со своим мужем Потапом отдыхают на море, откуда исполнительница и делится столь горячими фото.

Недавно в одном из интервью Каменских призналась, что ей предлагали деньги за интим. По словам артистки, такие случае были вначале ее музыкальной карьеры.

Также Настя призналась, что одного мужчину за такое предложение побила розами с шипами.

Фото: Настя Каменских