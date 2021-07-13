Украинская дизайнер и основательница ювелирного бренда Валерия Гузема родила первенца.

Радостной новостью 3о-летняя дизайнер поделилась в Instagram. Валерия опубликовала снимок ножек новорожденного и фото, где она держит его на руках. Также Гузема сообщила, что малыша назвали Тимуром и появился он на свет 8 июля.

— Самый счастливый момент моей жизни. 08.07.21. Тимур Фаткулин младший. Сделан с любовью. Сделан для любви, — подписала фото Валерия.

В комментариях дизайнера поздравили многие звезды шоу-бизнеса, среди них — Светлана Тарабарова, Надя Дорофеева, Даша Астафьева, Екатерина Осадчая, Андре Тан, Лилия Подкопаева, Санта Димопулос и другие.

Отец малыша — украинский летчик-экстремал и чемпион по авиаспорту 29-летний Тимур Фаткулин.