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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Валерия Гузема впервые стала мамой

Валерія Гузема

Украинская дизайнер и основательница ювелирного бренда Валерия Гузема родила первенца.

Радостной новостью 3о-летняя дизайнер поделилась в Instagram. Валерия опубликовала снимок ножек новорожденного и фото, где она держит его на руках. Также Гузема сообщила, что малыша назвали Тимуром и появился он на свет 8 июля.

— Самый счастливый момент моей жизни. 08.07.21. Тимур Фаткулин младший. Сделан с любовью. Сделан для любви, — подписала фото Валерия.

В комментариях дизайнера поздравили многие звезды шоу-бизнеса, среди них — Светлана Тарабарова, Надя Дорофеева, Даша Астафьева, Екатерина Осадчая, Андре Тан, Лилия Подкопаева, Санта Димопулос и другие.

Отец малыша — украинский летчик-экстремал и чемпион по авиаспорту 29-летний Тимур Фаткулин.

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