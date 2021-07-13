Украинская певица Анастасия Приходько показала, как в 16 лет пыталась попасть в ВИА Гру.

На личной странице в Instagram звезда поделилась архивным видео, на котором 16-летняя Анастасия поет народную песню. Ролик был снят во время кастинга в группу ВИА Гра, продюсером которой был композитор Константин Меладзе.

Певица отметила, что тогда ей казалось, что это лучшая песня для прохождения кастинга в трио.

— Возвращаясь к теме моего голоса… Это фрагмент кастинга в группу ВИА Гра. Да, и такое было, и мне казалось, что лучшей песни для этой группы просто не может быть. Но суть в другом, мне здесь 16 лет! 16! — написала Приходько.

В комментариях подписчики шутливо отреагировали на видео певицы, а также отметили, что у нее хороший голос.

Вам тогда, наверное, сказали: Мы вам перезвоним.

Вот это да!

Неповторимый голос!

Недавно Анастасия Приходько призналась, что не считает себя профессиональной певицей, поскольку никогда в жизни не занималась вокалом.

Но она благодарна природе за свой редкий и необычный голос в четыре октавы. Исполнительница без распева может взять ноту ре второй октавы, что умеют не все.

После неудачной попытки стать участницей группы ВИА Гра, Приходько принимала участие в российской Фабрике звезд, где продюсерами были братья Меладзе.

Анастасия победила в проекте и подписала контракт о сотрудничестве с Константином Меладзе.

В 2009 году она представляла Россию на международном конкурсе Евровидение с песней Мамо, которую написал Константин. В финале Приходько заняла 11 место.

Только сейчас Приходько рассказала о сложных отношениях с Меладзе и призналась, что Евровидение, которое она прошли вместе, было настоящим адом.

Фото: Анастасия Приходько