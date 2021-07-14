Украинский актер Тарас Цимбалюк, который недавно женился на Тине Антоненко, рассказал о тайной свадебной церемонии.

Звезда сериалов Крепостная и Полкан признался, что пара заключила брак в Карпатах, а на церемонии присутствовали только самые близкие друзья и родственники.

Тарас и Тина решили сделать свадьбу тайной, поскольку в последнее время к ним приковано слишком много внимания.

Особенно оно увеличилось после того, как Цимбалюк сделал любимой предложение в прямом эфире шоу Танцы со звездами.

— На свадьбе были родители, моя сестра с племянниками и несколько наших друзей. До 15 человек. Нам хотелось, чтобы наши самые теплые моменты, важные вещи оставались только между нами и проходили мимо глаз журналистов, по крайней мере, именно в тот вечер. Мы хотели, чтобы он был только для нас и для близких людей, чтобы все максимально расслабились, а не думали, что надо открыться на какую-то камеру или давать интервью, — рассказал актер.

На церемонии Тарас был одет в классический черный костюм, а Тина для важного события выбрала белоснежное платье.

По словам актера, во время свадьбы он очень растрогался, поскольку никогда не чувствовал подобных эмоций в своей жизни.

— Мы оба обулись в кроссовки, хотя Тина надевала босоножки, когда шла ко мне под венец. Это было действительно невероятно. Меня очень растрогал момент, когда Тина шла к алтарю. Это можно сравнить только со светом или солнцем, которое к тебе приближается. Просто волшебно! Мы не зачитывали клятвы, но написали друг другу несколько приятных слов, — поделился Тарас.

Из-за напряженного рабочего графика Тараса медовый месяц супругам пришлось отложить на осень.

— Медовый месяц у нас откладывается на осень. Так сложилось, что лето — прекрасная пора для съемок. Я задействован в двух проектах, которые забрали все мое свободное время. Именно поэтому придется немножко подождать, — добавил актер.

Напомним, что Тарас Цимбалюк женился на визажисте Тине Антоненко 3 июля. Пара встречалась три года, а познакомилась на съемках клипа Дмитрия Монатика на трек Вечность.

Радостную новость сообщила Тина на личной странице в Instagram, где призналась, что больше не холостячка. А позже и Тарас поделился фото со свадьбы в социальной сети.

Фото: пресс-служба Тараса Цимбалюка