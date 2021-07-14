Несмотря на то, что украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona скрывает своего бойфренда, украинским СМИ удалось рассекретить его личность.
Недавно пару поймали в Печерском районе города Киева, когда они вместе садились в такси. А Alyona Alyona якобы нежно обнимала парня.
Программе Разоблачение стало известно, что звезда встречается с начинающим рэпером и блогером по имени Денис. Парень снимает провокационные ролики в Instagram под ником YOXDEN.
Более того, вероятный бойфренд Alyona Alyona недавно снял видео, где предстал в сером костюме с галстуком.
Похожий мужской костюм было видно на фотографиях, которыми звезда объявила о новых отношениях.
Певица прокомментировала ролик словом “Кайф”.
Впервые Alyona Alyona рассказала о бойфренде в феврале 2021 года.
Тогда она обнародовала серию фотографий с мужчиной позади и призналась, что почувствовала бабочки в животе и влюбилась.
А уже в июне рэп-исполнительница переехала жить к своему парню. По словам Alyona Alyona, во время ее переезда возникло много нюансов.
Но все они не имеют значения, поскольку отныне пара начнет заботиться друг о друге и создавать собственную семью.
Источник: Новости.LIVE
Фото: Alyona Alyona