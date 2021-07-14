Британская певица и экс-участница группы Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж. Избранником артистки стал исполнитель Джейд Джонсон, в отношениях с которым она состоит уже 23 года.

Фотографиями со свадебной церемонии супруги поделились в Instagram. На снимках влюбленные нежно смотрят друг на друга.

— Мистер и миссис Джонс, — лаконично подписала фото Бантон.

Для праздничной церемонии 45-летняя Эмма выбрала белое мини-платье с длинным шлейфом. Ее волосы украсил нежный ободок из цветов.

42-летний Джейд отдал предпочтение менее классическому свадебному наряду. Он выбрал пиджак в принт от Gucci, брюки молочного цвета и шляпу.

Молодожены воспитывают двоих сыновей — 13-летнего Бо Ли и 10-летнего Тейт Ли.

В отношениях Эмма и Джейд состоят с 1998 года, но до 2004 года они периодически расходились и сходились. В 2011 году пара обручилась, однако Бантон заявила, что им не нужна свадьба для того, чтобы подтверждать отношения.

Стоит отметить, что Эмма в свое время встречалась с Леонардо Ди Каприо, Ли Бреннаном, Рио Фердинандом и Джастином Тимберлейком.

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Фото: Джейд Джонс