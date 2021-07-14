Украинский телеведущий Никита Добрынин, который 13 июля впервые стал отцом, рассказал, как готовился к рождению сына.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Никита отметил, что в день родов он вместе с женой Дашей Квитковой старался не нервничать и поддерживать хорошее настроение.

Телеведущий назвал рождения малыша чудом и признался, что плакал от счастья, когда впервые его увидел.

По словам Никиты, супруги очень серьезно готовились к беременности и родам.

— Мы проходили специальный курс лекций, приезжали на встречу с врачом и психологом. Они рассказывали, как вести себя в первые дни с малышом, как пеленать, менять подгузники, мыть его и тому подобное. Но родители меня поймут: сколько бы ты ни учился, дома придется все начинать с нуля, советоваться с врачами, — рассказал Добрынин.

В роддоме Даша и Никита остановились на четырех вариантах имен.

Но увидев новорожденного, они точно поняли, что малыш будет носить имя Лев.

— Если у нас еще родятся мальчики, у нас уже будут варианты, как их назвать. Но увидев сына, мы выбрали не то имя, которое было у нас в приоритете. Мы поняли, что перед нами Лев. Он сильный и, как сказали врачи, будет высоким парнем, — добавил Никита.

Читайте Квиткова и Добрынин показали первое фото новорожденного сына

Сразу после рождения малыша супруги поделились его фотографиями на личных страницах в Instagram. Никита признался, что не верит в приметы и суеверия, поэтому и не боится показывать Льва.

— У нас действительно есть знакомые, которые не показывают лицо ребенка. Мы об этом даже не думаем. У нас хорошее окружение. Мы любим своего ребенка и хотим ее показывать. Малыш уже видит мир, а мир видит его, — сказал Добрынин.

Фото: Даша Квиткова