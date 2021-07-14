Блогер и жена украинского телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, как прошли ее роды. В своем Instagram девушка опубликовала хронологию событий.

Все началось 12 июля, когда в 22.30 у Даши отошли воды.

— Мы записываем это видео в будущее. У меня в машине после массажа отошли воды. Едем домой, Никита будет курить кальян, а я делать укладку. Надеюсь, что успею съесть шаурму, которую мы купили заранее, — рассказала Квиткова.

В 23.01 Даша вышла из душа и рассказала, что ощущала полное спокойствие. Однако подчеркнула, что не верила в то, что все началось.

— Уже 23.22, но схваток пока что нет, ничего не болит и у нас есть достаточно времени, чтобы собраться и сделать все дела, а после выехать в роддом, — рассказывает Даша.

В 23.59 супруги выехали в роддом, в 00.38 у Квитковой начались схватки. В 3.30 блогера перевели в родильный зал, где они вместе с супругом между схватками записывали видео для TikTok.

— Хочется плакать, но я смеюсь, — сказала Даша.

В четыре часа ночи у Квитковой начались схватки на 99%, а в восемь утра раскрытие достигло восьми сантиметров.

— Сейчас на часах 8.33, я продолжаю рожать. Мы ждем, не спали всю ночь, — сказала Квиткова.

Также она сообщила, что ей сделали эпидуральную анестезию, поскольку больше не было сил терпеть.

— В 9.51 мы встретились с нашим сыном. Я прошла это достойно, ни одного лопнувшего капилляра или пота. Неделю тренировала правильное дыхание. Хотелось закричать и рыдать от боли, но я выдыхала и понимала, что от меня зависит жизнь сына, — вспоминает Даша.

Блогер подчеркнула, что в секунду, после того, как ей на грудь положили малыша, она забыла про боль, которую испытала. Также Даша сказала, что Никита всегда был рядом и поддерживал ее.

В целом роды Квитковой длились с 3.30 до 9.51.

13 июля Даша Квиткова родила первенца. Мальчик появился на свет с весом 3, 7 кг и ростом 56 сантиметров.

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Фото: Даша Квиткова