Блогер Даша Квиткова и ее супруг, телеведущий Никита Добрынин рассекретили имя сына. Мальчика назвали Лев.
Имя новорожденного супруги сообщили в Instagram, опубликовав фото с малышом.
— Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын, — подписала публикацию Даша.
Никита в свою очередь сказал, что проникается сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап — роды.
— Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви, — написал Добрынин.
13 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова стали родителями. Мальчик появился на свет в 9.51 утра, с весом 3, 7 кг и ростом 56 сантиметров.
Фото: Даша Квиткова