Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Каріна Зуєва |

Квиткова и Добрынин рассекретили имя сына

Даша Квиткова и Добрынин

Блогер Даша Квиткова и ее супруг, телеведущий Никита Добрынин рассекретили имя сына. Мальчика назвали Лев.

Имя новорожденного супруги сообщили в Instagram, опубликовав фото с малышом.

— Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын, — подписала публикацию Даша.

Никита в свою очередь сказал, что проникается сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап — роды.

— Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви, — написал Добрынин.

13 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова стали родителями. Мальчик появился на свет в 9.51 утра, с весом 3, 7 кг и ростом 56 сантиметров.

Читайте
Доела шаурму и сделала укладку: как Квиткова собиралась на роды

Фото: Даша Квиткова

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка