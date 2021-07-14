Блогер Даша Квиткова и ее супруг, телеведущий Никита Добрынин рассекретили имя сына. Мальчика назвали Лев.

Имя новорожденного супруги сообщили в Instagram, опубликовав фото с малышом.

— Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш самый лучший сын, — подписала публикацию Даша.

Никита в свою очередь сказал, что проникается сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап — роды.

— Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви, — написал Добрынин.

13 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова стали родителями. Мальчик появился на свет в 9.51 утра, с весом 3, 7 кг и ростом 56 сантиметров.

Фото: Даша Квиткова