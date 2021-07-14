Рэпер Серега оскандалился из-за заявления об Иосифе Сталине, которого он считает великим гуманистом.

В одном из интервью журналист поинтересовался, почему Серега пожал руку Лукашенко. Мол, причин для этого много.

— Только после того, как вы почитаете этих архивных историков и очень информированных, подготовленных и авторитетных аналитиков, вы поймете мои действия, которые были совершены в медийном поле в последнее время, — заявил рэпер.

Исполнитель также отметил, что Сталин не убийца, а великий гуманист.

— Не учите историю по Солженицину. Сталин — великий гуманист, говорю я, человек, которому почти 45 лет. Когда мне было 20 лет, я считал, так же как и множество моих нынешних оппонентов: что Сталин — убийца, который подписал множество смертных приговоров, мучил и насиловал свой народ. Народ, вопреки Сталину выиграл войну против нацистской Германии, — убежден Серега.

Скандал в Беларуси

Хип-хоп исполнитель Серега выступил на концерте, во время которого артист выразил поддержку самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Видеозапись с концерта в Беларуси попала в интернет. На видео видно, что Серега дважды обнялся с Лукашенко. Также хип-хоп исполнитель о чем-то говорил с Лукашенко, отсунув микрофон в сторону.

Фото: SERYOGA