Дочь российской актрисы Ирины Алферовой, которую две недели назад госпитализировали с коронавирусом, рассказала о состоянии матери.

По словам Ксении, 70-летняя артистка чувствует себя уже лучше и, по всей видимости, идет на поправку.

— Прекрасно, спасибо, — написала она в Instagram, ответив на вопрос о состоянии Ирины Алферовой.

Пик пройден: что известно о состоянии госпитализированной Ирины Алферовой / 2 фотографии

Также Ксения опровергла информацию о тяжелом состоянии матери, подчеркнув, что это ложь.

Кроме того, художественный руководитель Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз сказал, что пик болезни у актрисы уже пройден. Однако пока что она остается под наблюдением врачей.

В начале июля Ирину Алферову вместе с ее супругом Сергеем Мартыновым госпитализировали, поставив диагноз коронавирусная инфекция.

В больницу актрису госпитализировали в тяжелом состоянии, поскольку сначала она была против того, чтобы обращаться к врачам, и думала, что у нее ОРВИ.

Творческая карьера Ирины Алферовой началась в 1972 году. Сперва актриса активно играла в театре, а уже после начала сниматься в кино.

Наибольшую известность Ирина получила благодаря ролям в кинолентах Ночные забавы, Д’Aртаньян и три мушкетера, С любимыми не расставайтесь и Ермак.

Алферова по сей день продолжает сниматься в кино.

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Фото: Ирина Алферова