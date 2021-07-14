Что известно о состоянии госпитализированной Ирины Алферовой

Дочь российской актрисы Ирины Алферовой, которую две недели назад госпитализировали с коронавирусом, рассказала о состоянии матери.
По словам Ксении, 70-летняя артистка чувствует себя уже лучше и, по всей видимости, идет на поправку.
— Прекрасно, спасибо, — написала она в Instagram, ответив на вопрос о состоянии Ирины Алферовой.
Также Ксения опровергла информацию о тяжелом состоянии матери, подчеркнув, что это ложь.
Кроме того, художественный руководитель Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз сказал, что пик болезни у актрисы уже пройден. Однако пока что она остается под наблюдением врачей.
В начале июля Ирину Алферову вместе с ее супругом Сергеем Мартыновым госпитализировали, поставив диагноз коронавирусная инфекция.
В больницу актрису госпитализировали в тяжелом состоянии, поскольку сначала она была против того, чтобы обращаться к врачам, и думала, что у нее ОРВИ.
Творческая карьера Ирины Алферовой началась в 1972 году. Сперва актриса активно играла в театре, а уже после начала сниматься в кино.
Наибольшую известность Ирина получила благодаря ролям в кинолентах Ночные забавы, Д’Aртаньян и три мушкетера, С любимыми не расставайтесь и Ермак.
Алферова по сей день продолжает сниматься в кино.
Фото: Ирина Алферова