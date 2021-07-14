Состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк стабилизировалось, сейчас она пребывает в загородном доме, где за ней ухаживают члены семьи и их помощники.

Об этом рассказал эстрадный режиссер Анатолий Демидов.

Что известно о состоянии Заворотнюк

— Мне наши общие с Заворотнюк знакомые, вхожие в дом, рассказали, что в настоящее время состояние Насти нормализовалось и остается удовлетворительным, — отметил Демидов.

По его словам, врачи вернули Анастасию в стадию ремиссии. Актриса много времени проводит на свежем воздухе, в коляске. Рядом с Заворотнюк всегда находится ее сиделка.

— Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Говорит, что она не стала с ним общаться, но поздоровалась, улыбнулась, поделился режиссер.

Заворотнюк продолжает принимать препараты, чтобы не было болезненных ощущений. Родные говорят, что у нее бывают головные боли и даже кратковременные потери сознания.

Химиотерапия и гормональная терапия сказались на внутренних органах актрисы. Из-за этого ей приходится проходить дополнительное лечение.

— Насколько слышал, у нее есть некоторые трудности с речью и двигательной функцией. А также с памятью. Правая рука частично обездвижена еще с прошлого года, но массажи делают свое дело, и восстановление идет. Врачи рассказывают, что с таким диагнозом (глиобластома) люди живут мало, но случай Анастасии, как видится, исключение, — подчеркнул режиссер.

Как выглядит Заворотнюк

— Неплохо. Косынка на голове. Была в больших солнцезащитных очках, закрывающих пол-лица, сидела в коляске, укрытая пледом. Она сильно поправилась, но знакомые, уже видевшие ее в таком состоянии, привыкли к ее нынешнему весу. И она тоже к себе такой привыкает. Самостоятельно передвигаться ей пока сложно, — рассказала Демидов.

Он добавил, что родные стараются не давать Анастасии зеркало, дабы не расстраивать актрису.

Как проводит досуг

Режиссер отметил, что у актрисы хороший аппетит, она любит рыбу. Общение с Заворотнюк ограничено.

— Она регулярно общается со священником и верит в исцеление. Мобильного при ней нет. Ей его дают иногда, когда она хочет кому-то позвонить. Родные очень оберегают ее покой, боятся, как бы не позвонил кто-то непрошеный, не стал бы чего выяснять, — рассказал Демидов.

Что известно о болезни Заворотнюк

В 2018 году актрисе Анастасии Завортнюк диагностировали глиобластому — опухоль головного мозга.

О болезни стало известно сразу после появления на свет младшей дочери актрисы Милы. С мужем, фигуристом Петром Чернышевым, они давно мечтали об общем ребенке. У Заворотнюк от другого брака двое взрослых детей — дочь Анна и сын Майкл.

Актриса перенесла две операции по удалению опухоли. Первая — проводилась за границей, а вторая, после рецидива, — в России.

На данный момент актриса проходит экспериментальную иммунную терапию, разработанную специально для нее в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге.