У российского актера и певца Михаила Боярского диагностировали подозрение на коронавирус.
Сначала в СМИ появилась информация о том, что Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом. Якобы актер уже около недели болеет.
Однако потом представитель артиста опроверг эти данные, мол, Боярский дома лишь с подозрением на Covid-19.
Спустя время Театр им. Ленсовета опубликовал заявление о том, что Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга, болезнь протекает легко.
Госпитализация Боярского
В феврале 2021 года российского актера Михаила Боярского госпитализировали в больницу с подозрением на пневмонию.
Известно, что актер за 10 дней до этого прививался от коронавируса российской вакциной Спутник V.