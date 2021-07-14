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Факты / Шоу-бизнес / Звезды
Євгенія Шапоренко |

Российская вакцина не спасла? У Боярского подозрение на коронавирус

Российская вакцина не спасла? У Боярского подозрение на коронавирус

У российского актера и певца Михаила Боярского диагностировали подозрение на коронавирус.

Сначала в СМИ появилась информация о том, что Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом. Якобы актер уже около недели болеет.

Однако потом представитель артиста опроверг эти данные, мол, Боярский дома лишь с подозрением на Covid-19.

Спустя время Театр им. Ленсовета опубликовал заявление о том, что Михаил Боярский госпитализирован с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга, болезнь протекает легко.

Госпитализация Боярского

В феврале 2021 года российского актера Михаила Боярского госпитализировали  в больницу с подозрением на пневмонию.

Известно, что актер за 10 дней до этого прививался от коронавируса российской вакциной Спутник V.

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