Российский режиссер Александр Стефанович умер 13 июля в возрасте 76 лет. Причиной смерти бывшего мужа певицы Аллы Пугачевой стал Covid-19.

Что известно о смерти Стефановича

По словам близких друзей Стефановича, мужчина заболел коронавирусом еще в начале июня, но лечился дома, не обращаясь к врачам.

Неделю назад режиссера госпитализировали с серьезным поражением легких. Александра сразу отправили в реанимацию и ввели в медицинскую кому. Но несмотря на усилия врачей, болезнь оказалась сильнее.

Александр Стефанович работал режиссером музыкального кино. Именно он снял первый советский киномюзикл под названием Дорогой мальчик, который вышел в 1974 году.

Однако чаще всего о нем вспоминают как о втором муже Аллы Пугачевой. Считается, что он сыграл значительную роль в создании сценического образа артистки.

Стефанович и Пугачева

Александр Стефанович и Алла Пугачева поженились в 1977 году. Они прожили вместе четыре года, но разорвали отношения на негативной ноте.

По словам Пугачевой, пара разошлась из-за постоянных измен со стороны Стефановича. В один момент у певицы лопнуло терпение и она подала на развод.

Артистка редко публично высказывалась о бывшем муже, но однажды призналась, за что благодарна Стефановичу.

— Муженек мой Стефанович был очень эрудированным человеком. Он многое знал, перечислял кучу поэтических сборников. Некоторые вещи для меня совершенно неизвестны. Меня всегда тянуло к людям, которые могли душевно обогатить. Другое дело, что у Стефановича было много других недостатков. Но я до сих пор благодарна ему за то, что он ввел меня в мир художников. Познакомил с людьми, с которыми я бы сама никогда не познакомилась, — делилась артистка в программе Временно недоступен.

Сам Стефанович после развода часто вспоминал о Пугачевой, и считал, что певица обязана ему своим успехом.

В период брака режиссер полностью контролировал творческую деятельность артистки. Именно Стефанович придумал Пугачевой псевдоним Борис Горбонос, под которым она выпускала авторские композиции.

Кроме этого, он утверждал, что она должна петь только на русском и устраивать спектакли на сцене.