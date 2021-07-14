Главная героиня шоу Холостячка 2 и певица Злата Огневич назвала топ-10 признаков уверенной в себе девушки.

Артистка уверяет, что самодостаточная девушка не должна позволять окружающим переступать личные границы. Также она отметила, что зрелая женщина никому ничего не должна, ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на чужие ожидания.

Кроме того, некоторые правила касаются и отношений с мужчинами. В частности Злата Огневич не хранит номера бывших возлюбленных.

10 правил зрелой и уверенной в себе девушки:

Выбирает себя, если заходит речь о личных границах. Умеет благодарить даже за горький опыт отношений, но телефоны бывших не хранит. Не жалеет себя, даже если очень хочется. Это признак слабости. Зрелая женщина — это сильная женщина! Не копит в себе обиды. Это яд, который мешает радоваться жизни и знакомиться с новыми людьми. Зрелая женщина никому ничего не должна и понимает, что ей тоже никто не должен. Жизнь слишком прекрасна и коротка, чтобы стараться соответствовать чужим ожиданиям. Не осуждает своего мужчину, она его принимает полностью и не идеализирует. Принимает себя в любом состоянии, в том числе — разные эмоции. Злиться и ненавидеть — очень даже нормально. Она не молчит о том, что не нравится и называет вещи своими именами. Такая женщина предпочитает диалог вместо игры в Угадай, а что я сейчас думаю. Она не заставляет выбирать партнера между ней или друзьями, любимым хобби. Потому что уважает личные границы близкого человека. Зрелая женщина берет на себя ответственность за свою жизнь и поступки. Пускай даже они будут сумасбродные, непредсказуемые.

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