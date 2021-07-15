Украинский телеведущий Никита Добрынин, который 13 июля впервые стал отцом, рассказал о партнерских родах и первой встрече с сыном Львом.

Перед родами Добрынину вообще не было страшно, так как каждый день он вместе с женой Дашей Квитковой готовился к этому событию.

— Единственное, переживал за Дашу, чтобы все прошло хорошо. Но мы с ней на все 100% были готовы к рождению ребенка. Очень много читали и узнавали о родах. Отнеслись к этому периоду нашей жизни легко. И мне кажется, это правильный подход. Роды — очень сложный процесс для женщины. И если его можно как-то скрасить, например, танцами, есть силы и настроение, я считаю, это прекрасно. Делал Даше массаж, а в перерывах даже успевали снимать TikTok, — сказал телеведущий.

Никита отметил, что Лев оказался очень пунктуальным, поскольку родился в назначенный день.

Телеведущий расплакался, когда впервые увидел малыша. Он отметил, что день рождения сына стал самым счастливым днем ​​его жизни.

— Когда увидел сына впервые, я не то, что плакал, я рыдал от счастья. Это чудо! Если есть люди, которые сомневаются в чудесах, я точно могу сказать, что они существуют и происходят ежедневно, — добавил Добрынин.

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По словам новоиспеченного отца, в первые минуты после рождения малыша у супругов не было возможности и желания принимать звонки.

А первыми, кто узнал о пополнении в семье, стали их родители.

— Хотелось провести время только друг с другом и врачами, которые находились постоянно рядом. Потом отправили несколько фотографий нашим родителям, позвонили дедушке по видеосвязи. А со всеми остальными пообщались уже чуть позже. Нам пришло очень много поздравлений и букетов. Невозможно занести это все в палату. Наш коридор напоминает сейчас концертную площадку Тины Кароль, — отметил Никита.

Блогер Даша Квиткова рассказала, как собиралась на роды. На личной странице в Instagram она обнародовала всю хронологию событий.

В общем роды Квитковой длились с 3.30 до 9.51. Даша призналась, что Никита всегда был рядом и поддерживал ее. А после того как ей на грудь положили малыша, она забыла о боли, которую пережила.

Фото: Никита Добрынин