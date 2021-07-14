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Євгенія Шапоренко |

Здоровье подкачало: Квинта рассказал, почему отказался от вегетарианства

Здоровье подкачало: Квинта рассказал, почему отказался от вегетарианства

Популярный композитор Руслан Квинта признался, что во время пандемии коронавируса полностью поменял свой образ жизни и подход к питанию.

— Я научился вести диалог с самим собой, стал очень организованным и собранным. Больше времени стал уделять своему здоровью. И это не только физическая активность – поменялся подход к питанию. К слову, я был вегетарианцем, а теперь снова стал мясоедом. Дело в том, что те вещества, которые есть в нем, больше нигде не найти. А для организма человека они необходимы, – отметил Квинта.

По его словам, полгода назад у него резко начало подниматься давление, появилась тахикардия.

— Я сдал анализы – мне сказали, что у меня со здоровьем все прекрасно, но прописали таблетки. Я решил, что вряд ли буду их пить. А когда изменил образ жизни, все, что меня беспокоило в состоянии здоровья, нормализовалось, – подчеркнул Квинта.

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Источник: Факты 

Фото: УНИАН

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