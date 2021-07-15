Украинская фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко рассказала, кому из звезд помогла избавиться от лишних килограммов и что самое сложное ей приходилось делать в жизни.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV спортсменка ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Анита сказала, что если ей предложат бургер или пиццу, она выберет второе. Среди счастливых или взвешенных выберет первых.

Наибольший миф, который Луценко слышала про себя — была любовницей участника Взвешенных и счастливых Николая Ворошнова.

Анита рассказала, что у нее есть комплекс, которой она не может преодолеть.

— Ненавижу свой голос, когда слышу со стороны, — сказала фитнес-тренер.

Также она призналась, что у нее фобия СМИ. А самое сложное, что ей приходилось делать в жизни — молчать 21 день.

Фитнес-тренер убеждена: правильное питание — это когда ты кайфуешь и от пиццы, и от просекко, и от брокколи, и от яичницы. Когда в твоей жизни есть баланс всего.

В холодильнике у Луценко всегда есть творог, безлактозное молоко и картошка.

Просьба, с которой чаще всего обращаются к Аните — помочь убрать бока. Среди звезд шоу-бизнеса, которые приходил к Луценко с просьбой помочь похудеть — Вера Брежнева, Наталия Могилевская, Даниэль Салем, Юлия Бортник и другие.

Рекордное количество килограммов, которых лишился ее клиент — 100. Наибольшая сумма, которую Аните платили за час тренировки — $200. А самая дорогая вещь в гардеробе — сапожки за 18 тыс. грн.

Луценко сказала, что в соцсети никогда не опубликует фото, на котором обнаженная.

Измену мужчин фитнес-тренер объясняет потерей ценности отношений.

— Заканчивается романтика, общие идеи и один человек перестает быть для другого ценным, — сказала Анита.

В мужчинах наиболее сексуальной частью тела спортсменка считает грудь. Она бы не влюбилась в человека, у которого большой живот.

— Если постоянно сидеть на диетах, то в итоге будешь очень полным, — подчеркнула Луценко.

Фото: Анита Луценко