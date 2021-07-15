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Каріна Зуєва |

Домой в новом составе: Дашу Квиткову выписали из роддома

Даша Квіткова

Жену украинского телеведущего Никиты Добрынина, блогера Дашу Квиткову выписали из роддома.

В Instagram-stories Даша Квиткова рассказывала, что ей уже не терпится попасть домой в новом составе, поэтому она очень ждет выписки.

—  Слезы на глазах. Вот, что значит, когда маме сказали, что ребенок здоровый и можно идти на выписку. Нас сегодня отпускают домой, я счастливая, — сказала блогер.

Напомним, что Даша Квиткова родила первенца 13 июля в 9.51. Новорожденный появился на свет с весом 3, 7 кг и ростом 56 сантиметров. Мальчика назвали Лев.

В целом роды Квитковой  длились с 3.30 до 9.51.

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Фото: Даша Квиткова

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