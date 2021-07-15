Жену украинского телеведущего Никиты Добрынина, блогера Дашу Квиткову выписали из роддома.

В Instagram-stories Даша Квиткова рассказывала, что ей уже не терпится попасть домой в новом составе, поэтому она очень ждет выписки.

— Слезы на глазах. Вот, что значит, когда маме сказали, что ребенок здоровый и можно идти на выписку. Нас сегодня отпускают домой, я счастливая, — сказала блогер.

Напомним, что Даша Квиткова родила первенца 13 июля в 9.51. Новорожденный появился на свет с весом 3, 7 кг и ростом 56 сантиметров. Мальчика назвали Лев.

В целом роды Квитковой длились с 3.30 до 9.51.

Фото: Даша Квиткова