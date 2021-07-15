Герцогиня Сассекская Меган Маркл создаст анимационный фильм Жемчужина для стримингового сервиса Netflix.

Приключенческий мультсериал расскажет о 12-летней девочке, которая будет вдохновляться примером выдающихся женщин.

— Как и многие другие девочки ее возраста, наша героиня Перл находится на пути к самопознанию, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы, — поделилась герцогиня.

В работе над лентой Меган Маркл выступит в роли исполнительного продюсера.

Кроме нее, над анимационным фильмом будут работать режиссеры Дэвид Ферниш, Кэролайн Сопер и Лиз Гарбус.

Ранее Гарри и Меган объявили о выходе документального сериала Сердце непобежденных на платформе Netflix.

Сюжет ленты будет посвящен участникам известного спортивного мероприятия Игры непокоренных (Invictus Games), которое состоится в Гааге в 2022 году.

В сериале покажут, как готовятся к соревнованиям бывшие и действующие военные, получившие травмы во время боевых действий.

Такую тему сериала герцоги выбрали неслучайно, поскольку внук Елизаветы II с 2014 года является основателем и патроном Игр непокоренных.