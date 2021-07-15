Американская актриса и модель Деми Мур восхитила поклонников своей фигурой. 58-летняя звезда опубликовала фото в купальнике.

Деми Мур поделилась серией снимков с отдыха в Греции. На заглавном фото актриса, сфотографировавшись в зеркале, позирует в купальнике от Andie Swim. На последнем — на фоне моря.

— Готовлюсь к еще одному дню в раю, — подписала публикацию Деми.

Не смотря на то, что на теле звезды видны растяжки, поклонники отметили, что для своего возраста Мур выглядит отлично. Менее чем за сутки пост собрал более 326 тыс. лайков и 8 тыс. комментариев.

Как ты можешь быть такой красивой?

За фигурой следишь, молодец!

Потрясающе выглядите.

Шикарная женщина.

Выглядите на 30 лет.

Очень красивая и сексуальная, — пишут поклонники актрисы.

Известно, что в Грецию Мур отправилась вместе со своей 32-летней дочерью Румер Уиллис.

Фото: Деми Мур