Российский рок-музыкант и актер Петр Мамонов умер. Артисту было 70 лет.

Печальную новость сообщили на странице Петра в Facebook.

В конце июня стало известно, что Петр Мамонов попал в реанимацию с Covid-19 и 87% поражением легких.

Жена артиста Ольга Мамонова говорила, что он находится в очень тяжелом состоянии. Впоследствии стало известно, что актера подключили к аппарату ИВЛ и он находится в коме.

Кем был Петр Мамонов

Петр Мамонов известен по музыкальной группе Звуки Му, а также по кинофильмам и моноспектаклям.

Однако первую популярность ему принес именно музыкальный коллектив, который просуществовал более пяти лет.

Далее, в первой половине 1990-х годов, Мамонов начал развивать актерскую карьеру, принимая участие в кино и театральных постановках. Кроме того, уже после первой киноленты Такси-блюз, Петр был номинирован на лучшую мужскую роль премии Ника, однако тогда так и не получил статуетку.

Мамонов известен по таким фильмам — Царь, Шапито-шоу, Остров и другие.

Кроме того, в 2010 году артист начал издавать сборники своих поэтических афоризмов, а в 2015-м он анонсировал создание новой группы под названием Совершенно новые Звуки Му.

В 2019 году Мамонов перенес инфаркт, после чего ему были сделаны две операции на сердце.

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Фото: Петр Мамонов