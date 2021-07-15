Украинская телеведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП. Авария произошла ночью на Рыбальской Набережной.

Телеведущая ехала в микроавтобусе, за рулем которого была ее подруга. Грузовик, ехавший впереди, резко затормозил. Таким образом женщины врезались в него.

В момент столкновения Соломия Витвицкая находилась на заднем сиденье авто и сильно ударилась головой.

Телеведущая уже сделала МРТ и прошла обследование у врачей, ее состояние не вызывает беспокойства. Подруга звезды получила перелом ноги.

Водители обоих транспортных средств в ДТП обвиняют скутериста. Мол, он создал аварийную ситуацию. Однако он свою вину отрицает.

Что известно о Соломие Витвицкой

Соломия Витвицкая — украинская телеведущая и журналистка. Окончила Львовский национальный университет имени Ивана Франка, затем училась в Германии.

Недавно телеведущая сообщила, что разводится со своим мужем режиссером Владом Кочатковым. Пара прожила вместе восемь лет.

Соломия отметила, что за этот период Влад стал для нее другом, однако супруги потеряли друг друга.

Пара пыталась спасти брак вместе с психологом, но им не удалось.

Фото: Соломия Витвицькая