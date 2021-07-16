Телеведущий Никита Добрынин и блогер Даша Квиткова рассказали, какое отчество будет у их сына, сколько стоили роды, а также, что в первую очередь сделают, когда окажутся дома.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Никита Добрынин, настоящее имя которого Владислав Вакулович, сказал, что отчество у их новорожденного сына Льва будет соответствовать записаному в его паспорте.

Квиткова рассказала, как у нее хватало сил во время схваток записывать видео для TikTok.

— Мне повезло. У меня высокий болевой порог и я была позитивно настроена. Мне кажется, что именно настрой играет важную роль. Когда ты идешь на роды и накручиваешь себя, тогда будет больно, а когда ты идешь на позитиве, то и роды так пройдут, — сказала Квиткова.

Никита подчеркнул, что они будут учить сына самостоятельности, а также дарить ему тепло и внимание.

— Будем давать сыну максимальную возможность выбора. Мы не хотим создавать для него идеальные тепличные условия. Сейчас — да, но когда будет взрослым, то будет сам выбирать, чем хочет заниматься и где работать, — сказал Добрынин.

Первое, что сделают супруги, когда приедут домой — покажут сыну его комнату и познакомят с котом.

— Мы покажем сыну дом, его комнату и познакомим с нашим котом, он ведь у нас Лев — царь зверей, — сказал Никита.

Малыш появился на свет в роддоме Лелека. Супруги отметили, что все цены на услуги — в открытом доступе, и их можно посмотреть на сайте.

Напомним, 13 июля Никита Добрынин и Даша Квиткова стали родителями. Мальчик появился на свет в 9.51 с весом 3,7 кг и ростом 56 сантиметров.

15 июня Квиткову выписали из роддома. В своем микроблоге Даша рассказывала, что ей уже не терпится попасть домой в новом составе семьи.

Фото: Никита Добрынин