Судья Верховного суда Лос-Анджелеса разрешил американской певице Бритни Спирс самостоятельно нанять адвоката в деле об опеке.

Отныне юридические интересы звезды будет представлять бывший федеральный прокурор Мэттью Розенгарт. Он специализируется на защите американских знаменитостей в суде.

Розенгарт заверил, что будет добиваться отстранения отца певицы Джеймса Спирса от опеки над ней.

Предыдущий адвокат звезды Сэм Ингэм, который 13 лет представлял интересы Бритни в суде, недавно подал в отставку.

На судебном слушании, которое состоялось 14 июля, Бритни Спирс заявила, что одобряет кандидатуру Мэттью Розенгарта.

Кроме этого, певица выдвинула обвинения против своего отца из-за злоупотребления опекунством. Она добавила, что боялась за свою жизнь из-за действий Джеймса Спирса.

— Я хочу обвинить своего отца в злоупотреблении опекунством. Я хочу провести расследование касательно отца. Я думала, они хотят убить меня. Если это не злоупотребление, то я не знаю, что является им, — сказала Бритни.

Напомним, что 39-летняя Бритни Спирс находится под опекой своего отца Джеймса с 2008 года.

Это произошло после того, как певица попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опека предусматривает полный контроль над финансами и личной жизнью звезды.

В июне 2021 года Бритни Спирс впервые публично выступила в суде с 20-минутным заявлением. Она призналась, что страдает от действий своего отца.

Поскольку Джеймс Спирс эксплуатирует певицу ради денег, запрещает беременеть и заставляет принимать лекарства, которые являются вредными для здоровья.

Но несмотря на откровенные признания, суд отказался лишить Бритни Спирс опекунства отца.