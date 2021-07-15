Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые рассказала о своем состоянии. Девушка призналась, что около двух лет лечится от депрессии.

Анна Заворотнюк отметила, что всегда старается транслировать радость и хорошее настроение, однако на душе у нее совсем не так.

— У меня в душе большая драма, мне с этим трудно жить. Мой диагноз — депрессия, угнетенное настроение, тревога и панические атаки. Я заболела этой болезнью около двух лет назад, на протяжении года глушила себя сильными препаратами и сделала только хуже своему организму, — призналась 25-летняя девушка.

Дочь актрисы отметила, что последний год лечится с помощью специалистов. Отказалась от друзей, общения и всех возможных удовольствий. Впоследствии — кроме безысходности не видела ничего в этой жизни.

— Чувствую себя зверьком, загнанным в угол. Мое состояние и настроение очень переменчивы. Иногда я чувствую в себе какие-то силы и могу заставить себя что-то сделать. А порой не могу даже встать с кровати, — отметила Заворотнюк.

Девушка призналась, что поделилась своей проблемой не для того, чтобы ее жалели, а скрывала, потому что о таких вещах сложно сознаться даже самой себе .

— Я лечусь и уверена, что все будет хорошо. Просто почувствовала, что мне нужно выплеснуть это, поскольку я хочу быть честной с вами. Хочу мотивировать себя этим постом, набираться сил и возвращаться в прежнюю жизнь, — сказала Анна.

Также она призвала своих подписчиков беречь здоровье, как физическое, так и ментальное.

Очевидно, что состояние девушки связано с болезнью Анастасии Заворотнюк, поскольку Анна всегда находится рядом с мамой.

Именно два года назад, в 2019 году, у звезды телесериала Моя прекрасная няня диагностировали рак головного мозга. С тех пор мало что известно о состоянии актрисы, однако периодически появляется информация о улучшении или ухудшении.

Недавно эстрадный режиссер Анатолий Демидов рассказал о состоянии Заворотнюк, отметив, что у звезды проблемы речью, движениями и памятью.

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Фото: Анна Заворотнюк