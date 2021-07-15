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Каріна Зуєва |

Осталась шишка на лбу: Витвицкая рассказала о состоянии после ДТП

Соломія Вітвіцька

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая рассказала о своем состоянии после ДТП.

Ведущая сказала, что она ударилась лбом, и изначально было подозрение на что-то серьезное. Однако ничего страшного, кроме нескольких ушибов, врачи не обнаружили.

— Спасибо Владу, бывшему мужу, который тоже волновался за меня и был рядом в больнице во время обследований, а потом отвез домой. Утром сделала МРТ, КТ – все хорошо. Меня отпустили, выписали, и я уже собираюсь на работу, — сказала Витвицкая.

Также телеведущая рассказала, что на ночь ее оставили в больнице и поставили капельницу. Из-за этого она переживала, что не сможет выйти в эфир и подведет коллег.

— Меня официально выписали, я с легким сердцем иду на работу. Есть только шишка на лбу, — сказала Соломия.

В ночь с 14 на 15 июля Соломия Витвицкая попала в ДПТ. Телеведущая вместе со своей подругой ехала в микроавтобусе. Грузовик, ехавший впереди, резко затормозил, из-за чего женщины врезались в него. 

У подруги Витвицкой — перелом ноги.

Фото: Соломия Витвицкая

Источник: КП в Украине

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