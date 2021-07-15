15 июля стало известно о смерти российского музыканта и актера Петра Мамонова. Его биография пестрит интересными событиями, десятками кинолент и спектаклей.

Факты ICTV публикуют интересные факты из биографии Петра Мамонова, который более месяца боролся с коронавирусом.

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Был неспокойным ребенком, которого дважды отчисляли из школы за плохое поведение.

Будучи старшеклассником, он собрал дворовой ансамбль Экспресс, который исполнял песни популярных зарубежных групп.

В молодости в одной из драк Мамонову пробили грудную клетку в области сердца, однако врачам удалось его спасти.

Чтобы избежать армии, Петр притворялся сумасшедшим, и проходил обследование в психиатрической лечебнице.

Мамонов работал наборщиком в типографии, корректором, заведующим, банщиком-массажистом, лифтером, грузчиком в продуктовом магазине и переводчиком.

В 1984 году впервые выступил на сцене со своей группой Звуки Му.

В 1995 году он переехал жить в деревню. В это время у актера была депрессия.

В 2000-е годы принял православие.

В декабре 2020 года Мамонову запретили въезд в Украину на три года.

Последнее интервью, в котором принял участие Мамонов, было с Ксенией Собчак.

Петр Мамонов умер в возрасте 70 лет. В конце июня актера госпитализировали в больницу с Covid-19 в тяжелом состоянии. Впоследствии он был подключен к аппарату ИВЛ и находился в коме.

Фото: Петр Мамонов