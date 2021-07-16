Жена не пустила: Эштон Катчер отказался от полета в космос с Virgin Galactic

Актер Эштон Катчер рассказал, что продал свой билет на следующий рейс Virgin Galactic.

По словам Катчера, жена Мила Кунис убедила его, что лететь в космос – это не лучшая идея для мужчины, у которого двое маленьких детей.

Пара поженилась в 2015 году, они воспитывают двоих детей.

На данный момент около 600 человек купили билеты, чтобы полететь в космос.

В 2012 году Катчер также приобрел билет и стал 500-м заказчиком полета. Тогда его стоимость была около 200 тыс., а сейчас уже – 250 тыс.

Согласно USA Today, актер был одним из нескольких знаменитостей, которые планировали совершить путешествие на край космоса, в том числе Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Рассел Брэнд, Леди Гага, Кэти Перри и Джастин Бибер.

Космический туризм от Virgin Galactic

11 июля владелец компании Virgin Group и миллиардер Ричард Брэнсон совершил туристический полет в космос. Запуск корабля транслировали в прямом эфире.

Вместе с основателем корпорации отправились другие сотрудники Virgin Galactic. Перед полетом все участники прошли обязательную специальную подготовку.

Источник: Сheddar