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Валентина Чорна |

Едва не свалилась с обрыва: Санта Димопулос показала окровавленные ноги и руки

Санта Дімопулос

Украинская певица Санта Димопулос травмировалась во время утренней пробежки во Франции.

На личной странице в Instagram звезда показала окровавленные колени, руки и плечо.

— Я с разбитыми коленями, локтями и плечом. Нет худа без добра. С обрыва не свалилась, голову не повредила и обычно после такого происходит что-то очень красивое и волшебное, — написала Санта.

Санта Димопулос

Звезда призналась, что перед пробежкой чувствовала, что упадет. Очевидно, интуиция ее не подвела.

— Самое интересное, что в начале пробежки у меня мелькнула мысль, что я упаду (хотя я никогда не падала раньше). Я отпустила и забыла. Раньше я бы билась в истерике, сейчас — даже мысли отчаяния не проскочило!

Это потрясающее открытие для меня, ведь в экстремальных ситуациях сразу понятно, что происходит внутри тебя на самом деле, — подытожила Санта.

Инцидент произошел перед важным событием, на которое Санта давно мечтала попасть.

Ее пригласили на мероприятие в рамках Каннского кинофестиваля Amfar, участие в котором стоит €25 тыс.

Однако Димопулос отметила, что несмотря на боль и раны, она настроена очень позитивно.

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Фото: Санта Димопулос

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