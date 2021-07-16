Украинская певица Санта Димопулос травмировалась во время утренней пробежки во Франции.

На личной странице в Instagram звезда показала окровавленные колени, руки и плечо.

— Я с разбитыми коленями, локтями и плечом. Нет худа без добра. С обрыва не свалилась, голову не повредила и обычно после такого происходит что-то очень красивое и волшебное, — написала Санта.

Звезда призналась, что перед пробежкой чувствовала, что упадет. Очевидно, интуиция ее не подвела.

— Самое интересное, что в начале пробежки у меня мелькнула мысль, что я упаду (хотя я никогда не падала раньше). Я отпустила и забыла. Раньше я бы билась в истерике, сейчас — даже мысли отчаяния не проскочило!

Это потрясающее открытие для меня, ведь в экстремальных ситуациях сразу понятно, что происходит внутри тебя на самом деле, — подытожила Санта.