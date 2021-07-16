Российского музыканта и актера Петра Мамонова похоронят на Верейском кладбище в Подмосковье. Прощание с артистом состоится в субботу, 17 июля, в Донском ставропигиальном мужском монастыре в 9.30.

— Петра Николаевича похоронят на Верейском кладбище, где он и хотел. Отпевание пройдет завтра в Донском монастыре в 9.30, — сказала супруга артиста Ольга Мамонова.

15 июля Петр Мамонов умер на 71-ом году жизни. Артист продолжительное время боролся с коронавирусом.

В конце июня Мамонова госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, где он был подключен к аппарату ИВЛ, а позже впал в кому. В ней он и скончался.

Жизнь Петра Мамонова пестрила яркими событиями, а его биография полна интересных фактов. Например, перед первой популярностью актер сменил десятки профессий, он даже был банщиком-массажистом, лифтером и корректором.

Малоизвестные факты из жизни Петра Мамонова — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Петр Мамонов